Колекторські компанії Тігіпка заробили майже половину доходів галузі у 2024 році
Колекторські компанії групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка у 2024 році зберегли лідерство на ринку стягнення боргів, забезпечивши 41% доходів усієї індустрії, свідчать підрахунки Opendatabot.

За підсумками попереднього року 74 колекторські компанії, що є в реєстрі Національного банку України, отримали сукупний дохід 1,01 млрд грн за чистого прибутку 384,7 млн грн.

Абсолютним лідером ринку стало ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція повернення боргів" (ЄАПБ), що входить до фінансово-промислової групи ТАС. Його дохід за минулий рік сягнув 409,2 млн грн, а прибуток – 156,4 млн грн. Разом із пов'язаною компанією ТОВ "ЄАПБ", що також є в реєстрі НБУ, компанії Тігіпка забезпечили понад 40% доходів усієї колекторської індустрії.

До трійки найбільших гравців ринку також увійшли Смартфінанс (дохід 90,3 млн грн, власники – Ольга Дума та Олександр Дрозд) і Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ. (71,3 млн грн, бенефіціар – швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із пов'язаною компанією "Дебтфорт Україна" структури шведського інвестора отримали близько 93 млн грн доходу.

Дев'ять колекторських компаній бізнесмена В'ячеслава Голуба, більшість з яких мають у назві слово "Дельта", сукупно заробили 52,8 млн грн.

  • 19 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 4241 про захист боржників у разі врегулювання простроченої заборгованості.
  • У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання колекторської діяльності (№1349-IX). Документ покликаний захистити боржників від дій несумлінних колекторів. НБУ отримав повноваження контролювати дотримання банками, колекторськими компаніями законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.
