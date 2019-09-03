Ощадбанк отсудил у крупного агрохолдинга 265 млн грн долга

Хозяйственный Одесской области принял решение о взыскании в пользу в Ощадбанка с Ист Оилс Украины (группа компаний Агроинвестгруп) и поручителей задолженности в сумме более 265 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Среди поручителей Ист Оилс Украина - конечный бенефициар Николай Кучеренко, объявленный в розыск в апреле2019 года.

"После вступления в законную силу решение будет направлено для принудительного исполнения", - говорится в сообщении.

В 2016-2017 годах Ощадбанк выдал в кредит $22 млн для фирм, входящих в состав Агроинвестгруп.

2 февраля нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у государственного Аграрного фонда на $100-120 млн должностными лицами Агроинвестгрупп.

13 феврале хозсуд Одесской области арестовал счета Агроинвестгрупп и Ист Оилс Украина по долгу перед ТАСкомбанком на $2 млн.

По версии СБУ, зерно вывозилось на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.

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