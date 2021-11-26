Ощадбанк продает жилой дом в центре Киева и завод в Кировоградской области

9 декабря на онлайн-аукционе OpenMarket состоится продажа двух объектов, принадлежащих Ощадбанку. Об этом говорится в сообщении банка.

Первый объект – жилой дом в Киеве общей площадью 1214 кв. м. Объектом продаж является право на заключение договора финансового лизинга жилого дома и право аренды земельного участка с правом выкупа.

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Стартовая цена лота – 8 027 223 грн дом находится в Печерском районе столицы по адресу ул. Дарвина,1.

Второй объект представляет собой комплекс зданий и движимое имущество – оборудование завода по производству спредов и мягких маргаринов, расположенного в селе Соколовское Кропивницкого района Кировоградской области. Стартовая цена объекта составляет 47 618 515 грн.

Конечный срок подачи заявок на участие в торгах по обоим объектам – 8 декабря.

В 2020 году ГП "СЕТАМ" продало имущества банков и других предприятий на 14 млрд грн.

В феврале Ощадбанк продавал два земельных участка под Киевом на берегу Днепра.

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Наталия Софиенко

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