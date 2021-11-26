UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ощадбанк продает жилой дом в центре Киева и завод в Кировоградской области

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 11:40
Ощадбанк продает жилой дом в центре Киева и завод в Кировоградской области - Фото
Фото: LIGA.net

9 декабря на онлайн-аукционе OpenMarket состоится продажа двух объектов, принадлежащих Ощадбанку. Об этом говорится в сообщении банка.

Первый объект – жилой дом в Киеве общей площадью 1214 кв. м. Объектом продаж является право на заключение договора финансового лизинга жилого дома и право аренды земельного участка с правом выкупа.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Стартовая цена лота – 8 027 223 грн дом находится в Печерском районе столицы по адресу ул. Дарвина,1.

Ощадбанк продает жилой дом в центре Киева и завод в Кировоградской области

Второй объект представляет собой комплекс зданий и движимое имущество – оборудование завода по производству спредов и мягких маргаринов, расположенного в селе Соколовское Кропивницкого района Кировоградской области. Стартовая цена объекта составляет 47 618 515 грн. 

Ощадбанк продает жилой дом в центре Киева и завод в Кировоградской области

Ощадбанк продает жилой дом в центре Киева и завод в Кировоградской области

Конечный срок подачи заявок на участие в торгах по обоим объектам – 8 декабря.

  • В 2020 году ГП "СЕТАМ" продало имущества банков и других предприятий на 14 млрд грн.
  • В феврале Ощадбанк продавал два земельных участка под Киевом на берегу Днепра.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важно

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
аукцион Ощадбанк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 