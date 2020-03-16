Основатель Alibaba отправил в США 1 млн масок и тесты на коронавирус

Основатель Alibaba Джек Ма передал в США 1 млн масок и около 500 000 наборов тестом для выявления коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Всего наилучшего нашим друзьям в Америке", - написал Ма в своем первом посте.

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В Bloomberg сообщили, что о своих планах основатель Alibaba заявил 13 марта. Ранее похожую помощь он отправил в другие страны, пострадавшие от коронавируса: в Японию, Южную Корею, Италию, Иран и Испанию.

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