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Основатель Alibaba отправил в США 1 млн масок и тесты на коронавирус

Основатель Alibaba отправил в США 1 млн масок и тесты на коронавирус
16.03.2020, 13:58

В своем первом посте в Twitter Джек Ма заявил о поставках в США 1 млн масок и почти 500 000 тестов на коронавирус

Основатель Alibaba Джек Ма передал в США 1 млн масок и около 500 000 наборов тестом для выявления коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Всего наилучшего нашим друзьям в Америке", - написал Ма в своем первом посте.

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В Bloomberg сообщили, что о своих планах основатель Alibaba заявил 13 марта. Ранее похожую помощь он отправил в другие страны, пострадавшие от коронавируса: в Японию, Южную Корею, Италию, Иран и Испанию.

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Яковенко Катерина
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alibaba Джек Ма коронавирус
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