Остатки на едином казначейском счете за месяц сократились более чем вдвое

По состоянию на 1 ноября средства на Едином казначейском счете сократились на 23,17 млрд грн с начала октября, сообщает Государственная казначейская служба.

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На счетах государственной казны сейчас 18,97 млрд грн. Это более чем вдвое меньше по сравнению с октябрем 2021 года – 42,14 млрд грн. Но средств на казначейском счете сейчас больше по сравнению с ноябрем прошлого года – 15,15 млрд грн.

Единый казначейский счет – основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

На 1 октября 2021 года средства на ЕКС сократились на 15,35 млрд грн с начала сентября. В начале сентября 2021 года казна пополнилась почти в 6 раз больше, чем месяцем ранее – 57,49 млрд грн. По состоянию на 1 августа средства на ЕКС составляли 9,88 млрд грн.

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Наталия Фреик

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