Остатки на Едином казначейском счете за месяц сократились вдвое
01.10.2020, 12:36
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 октября 2020 года составили 21,2 млрд грн. Это более, чем в два раза меньше, чем показатели на начало сентября, сообщает Государственная казначейская служба.
Это самый низкий показатель за последние пять месяцев. Ниже показатели были только на начало мая – 17,6 млрд грн.
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На 1 октября 2019 года остатки средств на ЕКС составляли 61,6 млрд грн.
Единый казначейский счет – основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.
- Остатки средств на ЕКС по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,6 млрд грн. Это на 6 млрд грн или на 13% меньше показателей начала августа.
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