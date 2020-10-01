Остатки на Едином казначейском счете за месяц сократились вдвое

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 октября 2020 года составили 21,2 млрд грн. Это более, чем в два раза меньше, чем показатели на начало сентября, сообщает Государственная казначейская служба.

Это самый низкий показатель за последние пять месяцев. Ниже показатели были только на начало мая – 17,6 млрд грн.

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На 1 октября 2019 года остатки средств на ЕКС составляли 61,6 млрд грн.

Единый казначейский счет – основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Остатки средств на ЕКС по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 45,6 млрд грн. Это на 6 млрд грн или на 13% меньше показателей начала августа.

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Сергей Чигирь

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