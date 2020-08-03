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Остаток денег в госказне в июле сократился на треть

03.08.2020, 11:00
Остаток денег в госказне в июле сократился на треть - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле сократился на 31,7% - с 75,7 млрд грн (на 1 июля) - до 51,6 млрд грн (на 1 августа), сообщается на сайте Государственной казначейской службы

Подобное падение является рекордным за этот год.

  • В июле прошлого года остатки на ЕКС выросли в 4 раза с 12,9 до 48,9 млрд. грн.
  • На 1 января 2020 г. на ЕКС было 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.
Единый казначейский счет - основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Сергей Чигирь
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