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25.03.2019, 15:15

Названа зарплата будущих глав налоговой и таможни

Названа зарплата будущих глав налоговой и таможни

Будущие руководители налоговой и таможни будут получать 60-70 000 грн в месяц

Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60 000-70 000 грн, включая оклад в 24 000 грн. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в Министерстве финансов.

"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания представить Кабинету министров и Министерству финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", – сказал источник агентства в Минфине.

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По его словам, основные этапы конкурсов на должность глав новосозданных ведомств пройдут 16 и 23 апреля. Полноценный запуск налоговой и таможенной службы запланирован на 1 июня 2019 года.

Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комисия высшего корпуса госслужбы должна порекомендовать избранных на конкурсе руководителей Кабмину.

После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы (ГФС).

"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные таможенную и налоговую службы", – добавил собеседник, уточнив при этом, что это может занять около месяца-полтора.

Минфина планирует перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы, добавил он.

20 марта текущего года Кабмин объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб.

Должностные оклады будущих руководителей этих ведомств составят 24 000 грн, однако помимо этого им предусмотрены премии и надбавки, в частности, за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы.

В декабре 2018 года правительство решило разделить  ГФС на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.

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Теги: таможня, налоговая, реформа гфс
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