От пяти лет тюрьмы: в ЕС детализировали наказания за обход санкций против России

Европейская комиссия представила проект директивы о действиях по обходу санкций против России, которые следует считать уголовными преступлениями, а также наказания за их совершение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Документ устанавливает одинаковый уровень штрафных санкций во всех странах Евросоюза. Это закроет существующие правовые лазейки и усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС, говорится в сообщении.

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В зависимости от правонарушения, физлицо может быть привлечено к максимальному наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее пяти лет.

Компании могут быть оштрафованы в размере не менее 5% от их общего мирового оборота за финансовый год, предшествующий наложению штрафа.

Список уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС:

▪️предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в интересах подсанкционного физлица, организации или органа;

▪️неспособность заморозить эти средства;

▪️обеспечение въезда указанных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена;

▪️заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены мерами ЕС;

▪️торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены;

▪️осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

▪️предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации.

Проект директивы Еврокомиссии должен быть принят Советом ЕС и Европейским парламентом.

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Роман Бриль

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