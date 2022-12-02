От пяти лет тюрьмы: в ЕС детализировали наказания за обход санкций против России
Европейская комиссия представила проект директивы о действиях по обходу санкций против России, которые следует считать уголовными преступлениями, а также наказания за их совершение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Документ устанавливает одинаковый уровень штрафных санкций во всех странах Евросоюза. Это закроет существующие правовые лазейки и усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В зависимости от правонарушения, физлицо может быть привлечено к максимальному наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее пяти лет.
Компании могут быть оштрафованы в размере не менее 5% от их общего мирового оборота за финансовый год, предшествующий наложению штрафа.
Список уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС:
▪️предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в интересах подсанкционного физлица, организации или органа;
▪️неспособность заморозить эти средства;
▪️обеспечение въезда указанных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена;
▪️заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены мерами ЕС;
▪️торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены;
▪️осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
▪️предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации.
Проект директивы Еврокомиссии должен быть принят Советом ЕС и Европейским парламентом.
- 21 ноября Новая Зеландия ввела санкции против детей Путина, Пескова и сына Лукашенко.
- 22 ноября Украина готовит санкции против российского ВПК: в списке 3000 человек и компаний.
- 28 ноября Совет ЕС приравнял обход санкций против России к криминальному преступлению.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Комментарии