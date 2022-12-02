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От пяти лет тюрьмы: в ЕС детализировали наказания за обход санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 15:11
От пяти лет тюрьмы: в ЕС детализировали наказания за обход санкций против России - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия представила проект директивы о действиях по обходу санкций против России, которые следует считать уголовными преступлениями, а также наказания за их совершение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии. 

Документ устанавливает одинаковый уровень штрафных санкций во всех странах Евросоюза. Это закроет существующие правовые лазейки и усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС, говорится в сообщении. 

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В зависимости от правонарушения, физлицо может быть привлечено к максимальному наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее пяти лет.  

Компании могут быть оштрафованы в размере не менее 5% от их общего мирового оборота за финансовый год, предшествующий наложению штрафа. 

Список уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС: 

 ▪️предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в интересах подсанкционного физлица, организации или органа;

 ▪️неспособность заморозить эти средства; 

▪️обеспечение въезда указанных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена; 

 ▪️заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены мерами ЕС; 

 ▪️торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены;

 ▪️осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

▪️предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации. 

Проект директивы Еврокомиссии должен быть принят Советом ЕС и Европейским парламентом. 

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Роман Бриль
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