От самолета до сигарет: Гостаможня передала Силам обороны конфиската на 650 млн грн
Фото: пресс-служба Киевской таможни

Государственная таможенная служба передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспортных средств на 651,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Чаще всего передавали автомобили (1388 шт. на 234 млн грн и запчасти к ним — на 63 млн грн). Среди конфиската — самолет стоимостью 4,1 млн грн.

Также предано:

  • Имущество военного назначения на 76,7 млн грн
  • 1,85 млн пачек сигарет на 47 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,2 млн грн
  • 10 999 единиц компьютерной техники на 38,8 млн грн
  • 1 696 мобильных телефонов на 30,6 млн грн
  • одежда и обувь на 23 млн грн
  • 9 811 единиц бытовой техники на 23 млн грн
  • 1 432 генератора, аккумуляторы и солнечные батареи на 16,1 млн грн
  • лесоматериалы на 13,2 млн грн
  • бытовая химия и средства гигиены на 12 млн грн
  • продукты питания на 5,7 млн грн
  • медицинские изделия на 5,1 млн грн
  • наушники на 4 млн грн
  • часы на 3,4 млн грн
  • другое на 49,3 млн грн.

Основными получателями были:

  • Министерство обороны Украины – 460,4 млн грн
  • Министерство внутренних дел – 108,4 млн грн
  • Государственная пограничная служба Украины – 57,1 млн грн
  • Областные военные администрации – 13,6 млн грн
  • Служба Безопасности Украины 7,9 млн грн
  • Другие 3,9 млн грн.

Конфискованное имущество передается Вооруженным Силам Украины согласно правительственным постановлениям, принятым еще в начале полномасштабного вторжения России.

От самолета до сигарет: Гостаможня передала Силам обороны конфиската на 650 млн грн
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