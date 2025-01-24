От самолета до сигарет: Гостаможня передала Силам обороны конфиската на 650 млн грн

Больше всего конфискованных Гостаможней товаров передается Министерству обороны

Фото: пресс-служба Киевской таможни

Государственная таможенная служба передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспортных средств на 651,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Чаще всего передавали автомобили (1388 шт. на 234 млн грн и запчасти к ним — на 63 млн грн). Среди конфиската — самолет стоимостью 4,1 млн грн.

Также предано:

Имущество военного назначения на 76,7 млн грн

1,85 млн пачек сигарет на 47 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,2 млн грн

10 999 единиц компьютерной техники на 38,8 млн грн

1 696 мобильных телефонов на 30,6 млн грн

одежда и обувь на 23 млн грн

9 811 единиц бытовой техники на 23 млн грн

1 432 генератора, аккумуляторы и солнечные батареи на 16,1 млн грн

лесоматериалы на 13,2 млн грн

бытовая химия и средства гигиены на 12 млн грн

продукты питания на 5,7 млн грн

медицинские изделия на 5,1 млн грн

наушники на 4 млн грн

часы на 3,4 млн грн

другое на 49,3 млн грн.

Основными получателями были:

Министерство обороны Украины – 460,4 млн грн

Министерство внутренних дел – 108,4 млн грн

Государственная пограничная служба Украины – 57,1 млн грн

Областные военные администрации – 13,6 млн грн

Служба Безопасности Украины 7,9 млн грн

Другие 3,9 млн грн.

Конфискованное имущество передается Вооруженным Силам Украины согласно правительственным постановлениям, принятым еще в начале полномасштабного вторжения России.