Від літака до цигарок: Держмитниця передала Силам оборони конфіскату на 650 млн грн
Фото: пресслужба Київської митниці

Державна митна служба передала на потреби захисників України конфіскованих товарів і транспортних засобів на 651,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Найчастіше передавали автомобілі (1388 шт. на 234 млн грн і запчастини до них — на 63 млн грн). Серед конфіскату – літак вартістю 4,1 млн грн.

Також віддано:

  • Майно військового призначення на 76,7 млн грн
  • 1,85 млн пачок цигарок на 47 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,2 млн грн
  • 10 999 одиниць комп'ютерної техніки на 38,8 млн грн
  • 1696 мобільних телефонів на 30,6 млн грн
  • одяг і взуття на 23 млн грн
  • 9811 одиниць побутової техніки на 23 млн грн
  • 1 432 генератори, акумулятори та сонячні батареї на 16,1 млн грн
  • лісоматеріали на 13,2 млн грн
  • побутова хімія та засоби гігієни на 12 млн грн
  • харчові продукти на 5,7 млн грн
  • медичні вироби на 5,1 млн грн
  • навушники на 4 млн грн
  • годинники на 3,4 млн грн
  • інше на 49,3 млн грн.

Основними одержувачами були:

  • Міністерство оборони України – 460,4 млн грн
  • Міністерство внутрішніх справ – 108,4 млн грн
  • Державна прикордонна служба України – 57,1 млн грн
  • Обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн
  • Служба Безпеки України 7,9 млн грн
  • Інші 3,9 млн грн.

Конфісковане майно передається Збройним Силам України згідно з урядовими постановами, ухваленими ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Від літака до цигарок: Держмитниця передала Силам оборони конфіскату на 650 млн грн
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