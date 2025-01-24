Від літака до цигарок: Держмитниця передала Силам оборони конфіскату на 650 млн грн
Державна митна служба передала на потреби захисників України конфіскованих товарів і транспортних засобів на 651,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
Найчастіше передавали автомобілі (1388 шт. на 234 млн грн і запчастини до них — на 63 млн грн). Серед конфіскату – літак вартістю 4,1 млн грн.
Також віддано:
- Майно військового призначення на 76,7 млн грн
- 1,85 млн пачок цигарок на 47 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,2 млн грн
- 10 999 одиниць комп'ютерної техніки на 38,8 млн грн
- 1696 мобільних телефонів на 30,6 млн грн
- одяг і взуття на 23 млн грн
- 9811 одиниць побутової техніки на 23 млн грн
- 1 432 генератори, акумулятори та сонячні батареї на 16,1 млн грн
- лісоматеріали на 13,2 млн грн
- побутова хімія та засоби гігієни на 12 млн грн
- харчові продукти на 5,7 млн грн
- медичні вироби на 5,1 млн грн
- навушники на 4 млн грн
- годинники на 3,4 млн грн
- інше на 49,3 млн грн.
Основними одержувачами були:
- Міністерство оборони України – 460,4 млн грн
- Міністерство внутрішніх справ – 108,4 млн грн
- Державна прикордонна служба України – 57,1 млн грн
- Обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн
- Служба Безпеки України 7,9 млн грн
- Інші 3,9 млн грн.
Конфісковане майно передається Збройним Силам України згідно з урядовими постановами, ухваленими ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.
- За дев'ять місяців 2024 року Держмитниця виявила 7259 порушень митних правил на 17 млрд грн.