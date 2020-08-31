Отмывание денег: Совет Европы обновил рекомендации для Украины
Украина достигла прогресса в двух ключевых направлениях комплекса мер по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов со ссылкой на опубликованный второй отчет комитета экспертов Совета Европы по оценке методов борьбы с отмыванием денег (Moneyval) о прогрессе Украины.
Согласно отчету, позитивные изменения касаются усовершенствования криминально-правовых норм относительно преступлений, связанных с финансированием терроризма. А также – усиления санкций против финансовых учреждений и других участников рынка за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.
"В результате, повышены рейтинги (Украины – ред.) соответствия рекомендациям FATF с негативного ("частично отвечает"), до позитивного уровня ("преимущественно отвечает") по двум данным направлениям", - говорится в сообщении.
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В тоже время, Moneyval рекомендует Украине усилить законодательный контроль за отмыванием денег в следующих сферах: новые технологии, финансовые санкции, связанные с терроризмом, с финансированием распространения оружия массового поражения, регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий, ведение национальной статистики по противодействию отмывания денег.
Первый отчет Moneyval по Украине был опубликован в 2017 году.
- 28 апреля вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
- Национальный банк Украины в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем.
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