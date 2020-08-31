Отмывание денег: Совет Европы обновил рекомендации для Украины

Украина достигла прогресса в двух ключевых направлениях комплекса мер по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов со ссылкой на опубликованный второй отчет комитета экспертов Совета Европы по оценке методов борьбы с отмыванием денег (Moneyval) о прогрессе Украины.

Согласно отчету, позитивные изменения касаются усовершенствования криминально-правовых норм относительно преступлений, связанных с финансированием терроризма. А также – усиления санкций против финансовых учреждений и других участников рынка за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.

"В результате, повышены рейтинги (Украины – ред.) соответствия рекомендациям FATF с негативного ("частично отвечает"), до позитивного уровня ("преимущественно отвечает") по двум данным направлениям", - говорится в сообщении.

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В тоже время, Moneyval рекомендует Украине усилить законодательный контроль за отмыванием денег в следующих сферах: новые технологии, финансовые санкции, связанные с терроризмом, с финансированием распространения оружия массового поражения, регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий, ведение национальной статистики по противодействию отмывания денег.

Первый отчет Moneyval по Украине был опубликован в 2017 году.

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Роман Брыль

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