Ответ на махинации Wirecard: Payoneer начала выпуск собственных карт

Платежная система Payoneer начала самостоятельно выпускать карты Prepaid Mastercard. Об этом компания сообщила в своем блоге.

После скандала с махинациями компании Wirecard (бывший производитель карт для Payoneer), Payoneer перевела все средства клиентов и истории операций из Wirecard Card Solutions в систему компании Payoneer Europe Limited. В компании заявили, что сделали это для комфорта и спокойствия клиентов.

Именно Payoneer Europe Limited теперь будет выпускать карты Prepaid Mastercard, а средства клиентов будут храниться на ее защищенных счетах. Эта компания авторизована Центральным банком Ирландии на территории всей Европейской экономической зоны.

"Все средства хранятся на отдельных счетах Payoneer для поддержки их безопасности и ликвидности. Эти банковские счета используются только для хранения денег клиентов и полностью отделены от собственных счетов Payoneer", – заявили в компании.

Сообщается, что переход на нового эмитента был плавным и не повлиял на работу платформы. В Payoneer добавили, что сохранность средств клиентов гарантирует старейший британский банк Barclays.

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25 июня 2020 года, компания Wirecard Card Solutions, которая предоставляла карты и счета для Payoneer, оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Wirecard Card Solutions проводила махинации со счетами для повышения стоимости акций. Из-за этого финансовый регулятор Великобритании временно заморозил средства на картах платформы Payoneer и других компаний.

оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Из-за этого финансовый регулятор Великобритании временно заморозил средства на картах платформы Payoneer и других компаний. 2 июля средства на картах Payoneer были разблокированы.

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Александр Мясищев

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