Payoneer полностью восстановила все сервисы: карты активны

Международная платежная платформа Payoneer 2 июля полностью восстановила все сервисы карт Payoneer Prepaid Mastercard.

Средства с карт уже можно переводить на банковские счета. Кроме того, заработали сервисы осуществления платежей и управления валютами. Эти услуги, конечно, идут в дополнение к возможности снятия наличных в банкоматах и кассах.

Ранее ожидалось, что Payoneer смогут активировать вышеперечисленные функции только 6 июля.

"Мы отреагировали на отзывы своих клиентов и благодаря круглосуточной работе смогли запустить все сегодня. Вскоре мы также предоставим нашим клиентам возможность пополнять карты новыми средствами. Мы делаем это поэтапно и сообщим вам, когда данная возможность вступит в силу для вашей учетной записи, поэтому обязательно следите за электронным письмом от Payoneer с информацией", - сообщила в COO Payoneer Керен Леви в своем видео-обращении.

Также, Карен Леви сообщила, что завершив аудит и сняв блокировку с Wirecard UK, FCA подтвердили: все средства держателей карт хранятся на защищенных трастовых счетах в банках 1-го уровня в Великобритании, в соответствии с их требованиями и согласно лицензии.

25 июня 2020 года, дочерняя финтех-компания Wirecard - Wirecard AG в Германии - оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах платформы Payoneer. Карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании, но ситуация отразилась на всех.

Payoneer предоставляет набор услуг, который включает международные платежи, оборотный капитал, налоговые решения, торговые сервисы и управления рисками. Payoneer в Украине часто используют ИТшники и фрилансеры для работы с иностранными проектами.