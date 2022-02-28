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Падение рубля: ЦБ РФ поднял ставку до 20%, сжигает резервы, забирает выручку экспортеров

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 10:15
Падение рубля: ЦБ РФ поднял ставку до 20%, сжигает резервы, забирает выручку экспортеров - Фото
Фото: depositphotos.com

Центробанк РФ поднял учетную ставку более чем в два раза с 9,5% до 20%, чтобы замедлить падение курса рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.  

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски", – говорится в заявлении ЦБ РФ. 

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Также центробанк с 28 февраля 2022 года для резидентов-участников внешнеэкономической деятельности ввел обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров. 

По данным CNBC, ЦБ РФ Банк высвободит 733 млрд рублей ($8,78 млрд) из резервов российских банков для увеличения ликвидности.  

На внебиржевом рынке Forex российский рубль с начала торгов понедельник потерял более 30% стоимости, упав до 110 рублей за $1 и до 126 рублей за евро.

Падение рубля: ЦБ РФ поднял ставку до 20%, сжигает резервы, забирает выручку экспортеров

На 10:00 понедельника курс скорректировался до 95 руб/$1 и 107 руб/1 евро.     

Падение рубля: ЦБ РФ поднял ставку до 20%, сжигает резервы, забирает выручку экспортеров

  • 27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что этими санкциями страны Большой семерки заблокируют около половины финансовых резервов России. По его словам, страны G7 не смогут заморозить находящиеся в России или Китае резервы. 
  • Ночью 28 февраля Евросоюз также опубликовал документ, юридически утверждающий санкции против активов Центробанка России. Они запрещают все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России, и распространяются на любые юридические лица или органы, действующие в лице или по указанию ЦБ. К санкциям против ЦБ РФ присоединилась Великобритания.   

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Роман Брыль
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