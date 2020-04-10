Пакет господдержки бизнеса оценили в 9,3 млрд грн. Из чего он состоит

Пакет государственной поддержки бизнеса на сегодня составляет около 9,3 млрд грн, в том числе бизнеса "карантинных" отраслей - менее 1 млрд грн. Такие цифры приводит президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в колонке на УП.

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Он отметил, что объемы поддержки бизнеса были определены тремя законами, принятыми 17 марта (проекты 3219 и 3220) и 30 марта (проект 3275).

Основной объем поддержки бизнес получил от отмены уплаты налога на землю и налога на недвижимость в марте (2,9 млрд. грн.), отмены взимания единого социального взноса с физических лиц-предпринимателей в марте и апреле (2,17 млрд. грн. в месяц, 4,3 млрд. грн. за период).

Также в пакет господдержки включена сумма потенциальной выгоды для физлиц-предпринимателей, которую они получают от увеличения лимитов дохода для групп на упрощенной системе налогообложения (суммарно 1,0 млрд. грн. до конца 2020 года) и от увеличения бюджета Фонда обязательного социального страхования на случай безработицы сверх среднегодового уровня (1,1 млрд. грн.).

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Еще одна мера - право местных советов пересматривать ставки единого налога для бизнеса - будет иметь незначительный эффект (до 0,004 млрд. грн. в месяц). Таким образом, суммарный пакет господдержки бизнеса в Торгово-промышленной палате Украины оценили в 9,3 млрд. грн. Из этой суммы на поддержку бизнеса, страдающего от карантина, приходится около 0,9 млрд грн.

"По самым скромным подсчетам, потери и неполученный доход остановившего бизнеса только по двум отраслям - частные пассажирские перевозки и салоны красоты, а также стоимость аренды помещений мы оценили в 3,7 млрд грн. за полтора месяца простоя. В целом потери остановившего работу бизнеса в разы больше. Поэтому пакет поддержки для таких предпринимателей и малого бизнеса в размере 0,9 млрд. грн. существенно не поможет", – отметил президент ТПП Украины.

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Чижиков назвал еще ряд проблем, которые вскрылись с началом карантина.

"Никаких гарантий поддержки не имеют физлица-предприниматели в случае прекращения работы бизнеса и отсутствия доходов. Они не могут даже получить помощь от Фонда соцстраха на случай безработицы", – отметил он.

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Кроме того, всякой поддержки лишены около 1 млн человек, работающих в остановленном бизнесе неформально.

"Они не защищены законодательством, не имеют права на помощь в случае частичной безработицы или потери работы. Эта проблема актуальная для всех 3,4 млн человек, работающих неформально", – добавил Чижиков.

Еще один важный вопрос – поддержка бизнесов, которые не могут запуститься сразу после снятия карантина. В частности, международный туризм может восстановиться через 3-4 месяца после снятия статуса пандемии в мире. До того времени сектор с десятками тысяч занятых не сможет работать.

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По оценкам ТПП, около 500 000-700 000 неофициально занятых остались без работы из-за вынужденного закрытия компаний.

Правительство и НБУ разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили сегодня президенту Украины.