Палата общин Канады поддержала новое торговое соглашение с Украиной. Были голоса против

Обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой заменит предыдущее, действующее с 2017 года

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Депутаты нижней палаты парламента Канады (Палаты общин) проголосовали за имплементацию обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной. Далее соглашение должно быть одобрено Сенатом, сообщает CBC.

Решение было принято не единогласно. Против соглашения выступили депутаты от Консервативной партии.

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Перед голосованием консерваторы заявили, что не могут поддержать законопроект, пока он содержит упоминания о ценах на выбросы углерода. "Чтобы эта торговая сделка была реализована, Украина должна согласиться на введение налога на выбросы углерода. Это не то, что мы можем поддержать", — прокомментировал лидер консерваторов в Палате общин Эндрю Шир.

Оппоненты консерваторов заявляют, что торговое соглашение не налагает на украинское правительство обязательства по введению налога на выбросы углерода. В него включено положение, в котором говорится, что две страны будут сотрудничать в целях "продвижения цен на выбросы углерода и мер по снижению рисков выбросов углерода".

Эта формулировка, по мнению консерваторов, не позволит Украине отменить налог на выбросы углерода в будущем. "Если украинцы когда-нибудь решат сделать другой выбор, это будет нарушением торгового соглашения", — сказал Шир.

В Украине действует налог на выбросы углерода с 2011 года.

Конгресс украинцев Канады (UCC) приветствовал принятие законопроекта, но выразил сожаление по поводу отсутствия единогласной поддержки в Палате общин.

"Мы благодарим членов парламента, которые поддержали этот важный законодательный акт. Мы разочарованы тем, что голосование в пользу законопроекта не было единогласным", — заявила президент UCC Александра Хичий.

В сентябре 2023 года Украина и Канада подписали новое соглашение о свободной торговле, которое заменит предыдущее, действовавшее с 2017 года.

Основными отличиями нового соглашения стало то, что в дополнение к отмене тарифов Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции. Это означает, что будут отменены тарифы на украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля.

Второй важный элемент соглашения – это то, что в сфере инвестиций и услуг оно позволяет сторонам все, что не запрещено. Договор не регулирует, что разрешено, а наоборот – прописывает исключения из полной свободы предоставления услуг.

Один из разделов предусматривает соглашение о цифровой торговле, очерчивающее все основные свободы в этой сфере. Это второе такое соглашение для Украины, первое было заключено с Великобританией в январе 2023 года.

Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в 2016 году. В то время это было самым крупным соглашением такого плана после зоны свободной торговли с Евросоюзом. Документ предполагал открытие для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров. Переговоры о подписании соглашения с Канадой продолжались с 2010 по 2015 год.

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