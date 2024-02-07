Палата общин Канады поддержала новое торговое соглашение с Украиной. Были голоса против
Депутаты нижней палаты парламента Канады (Палаты общин) проголосовали за имплементацию обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной. Далее соглашение должно быть одобрено Сенатом, сообщает CBC.
Решение было принято не единогласно. Против соглашения выступили депутаты от Консервативной партии.
Перед голосованием консерваторы заявили, что не могут поддержать законопроект, пока он содержит упоминания о ценах на выбросы углерода. "Чтобы эта торговая сделка была реализована, Украина должна согласиться на введение налога на выбросы углерода. Это не то, что мы можем поддержать", — прокомментировал лидер консерваторов в Палате общин Эндрю Шир.
Оппоненты консерваторов заявляют, что торговое соглашение не налагает на украинское правительство обязательства по введению налога на выбросы углерода. В него включено положение, в котором говорится, что две страны будут сотрудничать в целях "продвижения цен на выбросы углерода и мер по снижению рисков выбросов углерода".
Эта формулировка, по мнению консерваторов, не позволит Украине отменить налог на выбросы углерода в будущем. "Если украинцы когда-нибудь решат сделать другой выбор, это будет нарушением торгового соглашения", — сказал Шир.
В Украине действует налог на выбросы углерода с 2011 года.
Конгресс украинцев Канады (UCC) приветствовал принятие законопроекта, но выразил сожаление по поводу отсутствия единогласной поддержки в Палате общин.
"Мы благодарим членов парламента, которые поддержали этот важный законодательный акт. Мы разочарованы тем, что голосование в пользу законопроекта не было единогласным", — заявила президент UCC Александра Хичий.
В сентябре 2023 года Украина и Канада подписали новое соглашение о свободной торговле, которое заменит предыдущее, действовавшее с 2017 года.
Основными отличиями нового соглашения стало то, что в дополнение к отмене тарифов Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции. Это означает, что будут отменены тарифы на украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля.
Второй важный элемент соглашения – это то, что в сфере инвестиций и услуг оно позволяет сторонам все, что не запрещено. Договор не регулирует, что разрешено, а наоборот – прописывает исключения из полной свободы предоставления услуг.
Один из разделов предусматривает соглашение о цифровой торговле, очерчивающее все основные свободы в этой сфере. Это второе такое соглашение для Украины, первое было заключено с Великобританией в январе 2023 года.
- Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в 2016 году. В то время это было самым крупным соглашением такого плана после зоны свободной торговли с Евросоюзом. Документ предполагал открытие для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров. Переговоры о подписании соглашения с Канадой продолжались с 2010 по 2015 год.