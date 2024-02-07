Палата громад Канади підтримала нову торговельну угоду з Україною. Були голоси проти

Оновлена угода про вільну торгівлю з Канадою замінить попередню, що діє з 2017 року

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Депутати нижньої палати парламенту Канади (Палати громад) проголосували за імплементацію оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною. Далі угоду має схвалити Сенат, повідомляє CBC.

Рішення було ухвалено не одноголосно. Проти угоди виступили депутати від Консервативної партії.

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Перед голосуванням консерватори заявили, що не можуть підтримати законопроєкт, допоки він містить згадки про ціни на викиди вуглецю. "Щоб ця торговельна угода була реалізована, Україна має погодитися на введення податку на викиди вуглецю. Це не те, що ми можемо підтримати", – прокоментував лідер консерваторів у Палаті громад Ендрю Шир.

Опоненти консерваторів заявляють, що торговельна угода не накладає на український уряд зобов'язання щодо запровадження податку на викиди вуглецю. До неї включено положення, в якому йдеться, що дві країни співпрацюватимуть з метою "просування цін на викиди вуглецю та заходів щодо зниження ризиків викидів вуглецю".

Це формулювання, на думку консерваторів, не дозволить Україні скасувати податок на викиди вуглецю у майбутньому. "Якщо українці колись вирішать зробити інший вибір, це буде порушенням торгової угоди", – сказав Шир.

В Україні діє податок на викиди вуглецю з 2011 року.

Конгрес українців Канади (UCC) привітав ухвалення законопроєкту, але висловив жаль з приводу відсутності одноголосної підтримки в Палаті громад.

"Ми дякуємо членам парламенту, які підтримали цей важливий законодавчий акт. Ми розчаровані тим, що голосування на користь законопроєкту не було одноголосним", – заявила президентка UCC Олександра Хичій.

У вересні 2023 року Україна та Канада підписали нову угоду про вільну торгівлю, яка замінить попередню, що діяла з 2017 року.

Основними відмінностями нової угоди стало те, що додатково до скасування тарифів Україна та Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не лише українську, а й іноземну складову у своїй продукції. Це означає, що буде скасовано тарифи на українські товари, які мають складові походження з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю.

Другий важливий елемент угоди – те, що у сфері інвестицій та послуг вона дозволяє сторонам усе, що не заборонено. Договір не регулює, що дозволено, а навпаки – виписує винятки із повної свободи надання послуг.

Один із розділів містить угоду про цифрову торгівлю, що окреслює всі основні свободи у цій сфері. Це друга така угода для України, перша була укладена з Великою Британією у січні 2023 року.

Україна та Канада підписали угоду про створення зони вільної торгівлі у 2016 році. Тоді вона була найбільшою угодою такого плану після зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Документ передбачав відкриття для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Переговори про підписання угоди з Канадою тривали з 2010 до 2015 року.

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