Пенсионный фонд профинансировал больше половины июньских пенсий

На 16 июня Пенсионный фонд на 63,9% профинансировал выплату пенсий, сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

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Всего на выплату пенсий в июне было выделено 24,8 млрд грн финансирования, из которых 16 июня было выплачено 1,6 млрд грн, отмечают в ведомстве.

Инфографика от pfu.gov.ua

Минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров сейчас составляет 40% минимальной заработной платы - с 1 января текущего года он увеличился до 1889,2 грн.

В этом году пенсии смогут получить мужчины старше 60 лет и женщины, рожденные в период с октября 1960 года по 31 марта 1961 года, которым исполнилось 59,5 лет. Страховой стаж при этом должен составлять не менее 27 лет, а в каждый последующий год требования к стажу будут увеличиваться еще на год: к 2028 году для выхода на пенсию украинцам нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

1 апреля в Кабмине утвердили индексацию пенсий и доплату пенсионерам. Изначально автоматическая индексация пенсий планировалась на март.

17 апреля Пенсионный фонд направил на выплаты пенсионерам 4,9 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"