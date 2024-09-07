Пентагон назвал штаты, получившие наибольшую выгоду от военной помощи Украине
Несколько американских производителей оружия заключили контракты на миллиарды долларов в рамках финансирования военной помощи Украине. Наибольшую выгоду от этого получили Пенсильвания, Аризона и Техас, сообщает Reuters.
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По данным документов Пентагона, обнародованных 6 сентября, Пенсильвания, считающаяся "шатким" штатом на предстоящих президентских выборах в США, получила $2,52 миллиарда инвестиций и финансирование на производство оружия и боеприпасов.
Среди компаний, выигравших миллиардные контракты, — Raytheon из Аризоны, производящей системы Patriot, и General Dynamics, производящей артиллерийские снаряды в нескольких штатах, включая Пенсильванию, Огайо и Техас.
В Аризоне общая сумма финансирования, связанного с Украиной, составляет $2,02 миллиарда, в то время как в Техасе — $1,85 миллиарда.
Документы, опубликованные в пятницу, показывают распределение $41,7 миллиарда, израсходованных на закупки, инвестиции и замену различных видов систем, связанных с помощью Украины, более чем в 35 штатах США.
Десять месяцев назад администрация президента США Джо Байдена начала публиковать данные о распределении финансирования на уровне штатов, стремясь получить большую поддержку со стороны республиканцев в вопросе помощи Украине.
Отмечается, что многие виды вооружения, отправленные в Киев, будут заменены за счет новых миллиардных контрактов, которые получат американские компании, нанимающие местных работников.
- 6 сентября на "Рамштайне" США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн, в него вошли ракеты к системам противовоздушной обороны и другое вооружение.