Пентагон назвав штати, які отримали найбільшу вигоду від військової допомоги Україні

Пенсильванія, Аризона й Техас уклали мільярдні контракти на виробництво зброї та боєприпасів у рамках підтримки України в боротьбі проти російської агресії

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Декілька американських виробників зброї уклали контракти на мільярди доларів у рамках фінансування військової допомоги Україні. Найбільшу вигоду від цього отримали Пенсильванія, Аризона й Техас, повідомляє Reuters.

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За даними документів Пентагону, оприлюднених 6 вересня, Пенсильванія, яка вважається "хитким" штатом на майбутніх президентських виборах у США, отримала $2,52 мільярда інвестицій і фінансування на виробництво зброї та боєприпасів.

Серед компаній, які виграли мільярдні контракти — Raytheon з Аризони, що виробляє системи Patriot, і General Dynamics, яка виготовляє артилерійські снаряди у кількох штатах, включно з Пенсильванією, Огайо та Техасом.

В Аризоні загальна сума фінансування, пов'язаного з Україною, становить $2,02 мільярда, тоді як у Техасі — $1,85 мільярда.

Документи, опубліковані в п'ятницю, показують розподіл $41,7 мільярда, витрачених на закупівлі, інвестиції та заміну різних видів систем, пов'язаних з допомогою Україні, у понад 35 штатах США.

Десять місяців тому адміністрація президента США Джо Байдена почала публікувати дані про розподіл фінансування на рівні штатів, прагнучи заручитися більшою підтримкою з боку республіканців у питанні допомоги Україні.

Зазначається, що багато видів озброєння, відправлених до Києва, будуть замінені користуючись з нових мільярдних контрактів, які отримають американські компанії, що наймають місцевих працівників.