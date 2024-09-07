Пентагон назвав штати, які отримали найбільшу вигоду від військової допомоги Україні
Декілька американських виробників зброї уклали контракти на мільярди доларів у рамках фінансування військової допомоги Україні. Найбільшу вигоду від цього отримали Пенсильванія, Аризона й Техас, повідомляє Reuters.
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За даними документів Пентагону, оприлюднених 6 вересня, Пенсильванія, яка вважається "хитким" штатом на майбутніх президентських виборах у США, отримала $2,52 мільярда інвестицій і фінансування на виробництво зброї та боєприпасів.
Серед компаній, які виграли мільярдні контракти — Raytheon з Аризони, що виробляє системи Patriot, і General Dynamics, яка виготовляє артилерійські снаряди у кількох штатах, включно з Пенсильванією, Огайо та Техасом.
В Аризоні загальна сума фінансування, пов'язаного з Україною, становить $2,02 мільярда, тоді як у Техасі — $1,85 мільярда.
Документи, опубліковані в п'ятницю, показують розподіл $41,7 мільярда, витрачених на закупівлі, інвестиції та заміну різних видів систем, пов'язаних з допомогою Україні, у понад 35 штатах США.
Десять місяців тому адміністрація президента США Джо Байдена почала публікувати дані про розподіл фінансування на рівні штатів, прагнучи заручитися більшою підтримкою з боку республіканців у питанні допомоги Україні.
Зазначається, що багато видів озброєння, відправлених до Києва, будуть замінені користуючись з нових мільярдних контрактів, які отримають американські компанії, що наймають місцевих працівників.
- 6 вересня на "Рамштайні" США виділили новий пакет допомоги Україні на $250 млн, до нього увійшли ракети до систем протиповітряної оборони й інше озброєння.