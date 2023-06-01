Пеньюары и налоги на волонтерскую помощь: министр Марченко отреагировал на обвинения

Министр финансов Сергей Марченко ответил на обвинения о существующей схеме налогообложения волонтерской помощи Вооруженным Силам Украины.

"Широкий резонанс получила новость о ситуации с волонтерами, о которой написала Любовь Шипович, с обвинениями в мой адрес, которые сейчас активно распространяются по сети. Хочу заверить, что никаких налогов с передаваемых ВСУ товаров платить не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Подчеркиваю, те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии, – не платят никаких налогов!" – написал Марченко в соцсетях.

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Любовь Шипович, соучредитель общественной организации Razom for Ukraine, основатель благотворительного фонда Dignitas, опубликовала в Facebook пост, в котором указала на законодательную норму, позволяющую взимать налоги с волонтерской помощи для ЗСУ.

"Даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, собирающие все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели нечто, что не указано в постановлении №112 за 2016 год", — указала Шипович.

В подтверждение она описала случай со сбором на FPV-дроны, которые не указаны в постановлении №112. Когда было собрано 20 млн грн, "банк тут же поспешил узнать, на что будут расходы, а налоговая заверила, что ждут уплаты налогов".

Министр Марченко заверил, что сегодня уже провел встречу с Шипович, где "обсудили существующие проблемы и как их можно решить".

"Завтра на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о включении дронов в постановление КМУ №112. Прошу своих коллег по правительству активно подключиться к решению этого вопроса", — написал Марченко.

Также министр заверил, что не использовал фразу о "пеньюарах", которую растиражировали СМИ. Речь идет о цитате из поста Шипович, где она описывала реакцию Минфина на требование разобраться с нормой о налогообложении.

"Минфин считает, что государственный бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги. А представители Минфина решили типа пошутить "А если военные себе пеньюары попросят?" — написала Шипович.

Министр Марченко также пообещал, что "со стороны правительства будет определен уполномоченный представитель, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде".

Министр заверил, что уважает ту работу, которую делают волонтеры, и лично максимально содействует тому, чтобы у них не возникало проблем с помощью.

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