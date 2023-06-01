UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пеньюары и налоги на волонтерскую помощь: министр Марченко отреагировал на обвинения

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 15:59
Пеньюары и налоги на волонтерскую помощь: министр Марченко отреагировал на обвинения - Фото
Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Sergii Marchenko/Facebook)

Министр финансов Сергей Марченко ответил на обвинения о существующей схеме налогообложения волонтерской помощи Вооруженным Силам Украины.  

"Широкий резонанс получила новость о ситуации с волонтерами, о которой написала Любовь Шипович, с обвинениями в мой адрес, которые сейчас активно распространяются по сети. Хочу заверить, что никаких налогов с передаваемых ВСУ товаров платить не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Подчеркиваю, те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии, – не платят никаких налогов!" – написал Марченко в соцсетях.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Любовь Шипович, соучредитель общественной организации Razom for Ukraine, основатель благотворительного фонда Dignitas, опубликовала в Facebook пост, в котором указала на законодательную норму, позволяющую взимать налоги с волонтерской помощи для ЗСУ. 

"Даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, собирающие все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели нечто, что не указано в постановлении №112 за 2016 год", — указала Шипович.  

В подтверждение она описала случай со сбором на FPV-дроны, которые не указаны в постановлении №112. Когда было собрано 20 млн грн, "банк тут же поспешил узнать, на что будут расходы, а налоговая заверила, что ждут уплаты налогов". 

Министр Марченко заверил, что сегодня уже провел встречу с Шипович, где "обсудили существующие проблемы и как их можно решить". 

"Завтра на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о включении дронов в постановление КМУ №112. Прошу своих коллег по правительству активно подключиться к решению этого вопроса", — написал Марченко.  

Также министр заверил, что не использовал фразу о "пеньюарах", которую растиражировали СМИ. Речь идет о цитате из поста Шипович, где она описывала реакцию Минфина на требование разобраться с нормой о налогообложении. 

"Минфин считает, что государственный бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги. А представители Минфина решили типа пошутить "А если военные себе пеньюары попросят?" — написала Шипович.  

Министр Марченко также пообещал, что "со стороны правительства будет определен уполномоченный представитель, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде". 

Министр заверил, что уважает ту работу, которую делают волонтеры, и лично максимально содействует тому, чтобы у них не возникало проблем с помощью. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Роман Брыль
ВСУналогиволонтерысергей марченкоминистр финансовпомощь ВСУЛюба Шипович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 