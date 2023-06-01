Пеньюари та податки на волонтерську допомогу: міністр Марченко відреагував на звинувачення

Міністр фінансів Сергій Марченко відповів на звинувачення щодо наявної схеми оподаткування волонтерської допомоги Збройним Силам України.

"Широкий резонанс отримала новина про ситуацію з волонтерами, про яку написала Любов Шипович, зі звинуваченнями на мою адресу, які зараз активно поширюються мережею. Хочу запевнити, що жодних податків з товарів, що передаються ЗСУ, платити не потрібно. Це чинна норма Податкового кодексу. Тут не може бути ніяких інших тлумачень. Підкреслюю, ті волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, – не сплачують жодних податків!" – написав Марченко у соцмережах.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Любов Шипович, співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine, засновниця благодійного фонду Dignitas, опублікувала у Facebook пост, в якому вказала на законодавчу норму, що дозволяє стягувати податки із волонтерської допомоги для ЗСУ.

"Навіть зареєстровані у всіх реєстрах волонтери, які збирають усі чеки за покупки, мають запити та акти від військових, зобов'язані сплачувати податки з волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось, що не зазначено у постанові №112 за 2016 рік", – зазначила Шипович.

На підтвердження вона описала випадок зі збором на FPV-дрони, які не вказані у постанові №112. Коли було зібрано 20 млн грн, "банк відразу поспішив дізнатися, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекає на сплату податків".

Міністр Марченко запевнив, що сьогодні вже провів зустріч із Шипович, "де обговорили наявні проблеми та як їх можна вирішити".

"Завтра на засіданні уряду буде розглянуто питання про включення дронів до постанови КМУ №112. Прошу своїх колег по уряду активно підключитися до розв'язання цього питання", – написав Марченко.

Також міністр запевнив, що не використовував фразу про "пеньюари", яку розтиражували ЗМІ. Йдеться про цитату з поста Шипович, де вона описувала реакцію Мінфіну на вимогу розібратися з нормою про оподаткування.

"Мінфін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники Мінфіну вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?" – написала Шипович.

Міністр Марченко також пообіцяв, що "з боку уряду буде визначено уповноваженого представника, який забезпечуватиме як постійну комунікацію, так і розв'язання проблемних питань, що постійно виникають у волонтерському середовищі".

Міністр запевнив, що поважає ту роботу, яку виконують волонтери, та особисто максимально сприяє тому, щоб у них не виникало проблем з допомогою.

24 березня 2023 року Кабмін спростив умови для виробництва військових дронів.

30 березня Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників під час війни.

27 квітня Польща спростила експорт безпілотників до України.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті