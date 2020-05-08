Первый тендер. НБУ предоставил долгосрочное рефинансирование на 2,4 млрд грн

Сегодня, 8 мая, Национальный банк провел первый тендер по предоставлению банкам долгосрочного рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В аукционе участвовали 11 банков, которые в целом получили почти 2,4 млрд грн на срок от одного до пяти лет. В Нацбанке уточняют, что объемы рефинансирования ограничивались только имеющимся у банков ликвидным залогом.

В НБУ отмечают, что банки смогут активнее осуществлять долгосрочные инвестиции и предоставлять кредиты реальному сектору экономики, который понес потери во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Следующий тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится 12 июня.

Сегодня Нацбанк также провел очередной тендер по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней. Участвовали четыре банка, которые в целом привлекли почти 457 млн ​​грн.

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В марте НБУ объявил о введении нового инструмента для поддержания ликвидности банков НБУ - долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет.