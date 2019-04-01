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01.04.2019, 13:54

Первый тур выборов: реакция рынка еврооблигаций положительная

Первый тур выборов: реакция рынка еврооблигаций положительная

Котировки международных долгов Украины снизились

Первая реакция международного долгового рынка на итоги первого тура выборов президента - положительная, сообщил Интерфакс-Украина руководитель аналитического отдела инвесткомпании Конкорд Капитал Александр Паращий.

Ставки по суверенным облигациям снизились по состоянию на 10:30 утра от 0,26 процентных пункта (п.п.) за день по евробондам-2020 (0,46 п.п. за неделю) до 0,07 п.п. по евробондам-2026 (0,18 пп по неделю), отметил он.

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"Причиной такой динамики, по моему мнению, является то, что стало окончательно ясно: у Юлии Тимошенко нет шансов стать президентом. Ведь именно вариант с Тимошенко выглядел наиболее рисковым для суверенного долга, исходя из позиций по ключевым вопросам, которые противоречат программе МВФ", - сказал Паращий.

Также, по его мнению, текущие котировки международных долгов Украины в значительной степени учитывают победу Владимира Зеленского на президентских выборах, так как об этом свидетельствовали социологические рейтинги.

"Такой сценарий связан со значительной неопределенностью: он лучше, чем определенность по-Тимошенковски, но хуже чем определенность по-Порошенковски", - отметил Паращий.

Он считает, что в ближайшие недели реакция рынка будет положительной в связи с увеличившимися шансами президента Петра Порошенко на победу, а также с большей конкретикой Зеленского по поводу экономической политики и отношений с МВФ, которая, вероятно, будет конструктивной.

В случае окончательной победы Зеленского реакция рынка, как прогнозирует Паращий, будет, скорее, нейтральной, поскольку его победа уже учтена в цене. Также положительной будет реакция при победе Порошенко.

Ранее сообщалось, что цены на акции крупных украинских компаний по результатам первого тура остались стабильными.

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Теги: еврооблигации, выборы 2019
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