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Певица Шакира избежала трех лет тюрьмы за неуплату налогов. Согласилась на крупный штраф

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 13:47
Певица Шакира избежала трех лет тюрьмы за неуплату налогов. Согласилась на крупный штраф - Фото
Фото: ЕРА

Колумбийская поп-звезда Шакира достигла соглашения с испанской прокуратурой по обвинению в неуплате 14,5 млн евро подоходного налога за период с 2012 по 2014 год. Об этом сообщает агентство Reuters.   

В рамках сделки Шакира признала вину и согласилась заплатить штраф в размере 7,3 млн евро.

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Певица также согласилась на еще один штраф в 438 000 евро, чтобы избежать трехлетнего тюремного заключения. Ранее прокуратура требовала для Шакиры восемь лет тюремного заключения и штраф в более 23 млн евро за налоговые преступления. 

Против Шакиры ведется еще одно расследование в Испании относительно сокрытия прибыли в $12,5 млн за 2018 год. 

Шакира прожила 11 лет с бывшей звездой футбола Жераром Пике и большую часть этого времени находилась в Испании.

Прокуроры основывают свои обвинения как раз на факте постоянного проживания Шакиры в Барселоне. Певица была обязана платить в Испании налоги со всех своих доходов, независимо от того, где они были получены. Вместо этого, по словам прокуроров, она перенаправила деньги "компаниям, зарегистрированным в странах с низким налогообложением и высокой непрозрачностью".

Как напоминают в агентстве, испанские власти преследовали и других знаменитостей за уклонение от уплаты налогов, включая таких известных футболистов, как Криштиану Роналду из Португалии, Лионеля Месси из Аргентины и бразильско-испанского игрока Диего Косту. Все они пошли на сделки с прокуратурой и заплатили крупные штрафы.

Еще один подозреваемый — тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо — отказался урегулировать ситуацию и выиграл судебный процесс против испанской налоговой службы. Верховный суд Испании в прошлом месяце оставил в силе его оправдательный приговор.

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Роман Брыль
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