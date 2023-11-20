Співачка Шакіра уникла трьох років ув'язнення за несплату податків. Погодилася на великий штраф

Колумбійська попзірка Шакіра досягла угоди з іспанською прокуратурою за звинуваченням у несплаті 14,5 млн євро податку на прибуток за період з 2012 до 2014 рік. Про це повідомляє агентство Reuters.

У межах угоди Шакіра визнала провину та погодилася заплатити штраф у розмірі 7,3 млн євро.

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Співачка також погодилася на ще один штраф у 438 тисяч євро, щоб уникнути трирічного ув'язнення. Раніше прокуратура вимагала для Шакіри вісім років ув'язнення та штраф у понад 23 млн євро за податкові злочини.

Проти Шакіри ведеться ще одне розслідування в Іспанії щодо приховання прибутку у $12,5 млн за 2018 рік.

Шакіра прожила 11 років із колишньою зіркою футболу Жераром Піке і більшу частину цього часу перебувала в Іспанії.

Прокурори ґрунтують свої звинувачення саме на факті постійного проживання Шакіри в Барселоні. Співачка була зобов'язана сплачувати в Іспанії податки з усіх своїх доходів незалежно від того, де вони були отримані. Натомість, за словами прокурорів, вона перенаправила гроші "компаніям, зареєстрованим у країнах з низьким оподаткуванням та високою непрозорістю".

Як нагадують в агентстві, іспанська влада переслідувала й інших знаменитостей за ухилення від сплати податків, зокрема таких відомих футболістів, як Кріштіану Роналду з Португалії, Ліонеля Мессі з Аргентини та бразильсько-іспанського гравця Дієго Косту. Усі вони пішли на угоди з прокуратурою та заплатили великі штрафи.

Ще один підозрюваний — тренер леверкузенського "Байєра" Хабі Алонсо — відмовився врегулювати ситуацію і виграв судовий процес проти іспанської податкової служби. Верховний суд Іспанії минулого місяця залишив у силі його виправдувальний вирок.

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