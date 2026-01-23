"План процветания" Украины предусматривает привлечение $800 млрд после войны – Politico

Необходимым условием для масштабных инвестиций в Украине должно быть установление мира

Фото: EPA

Анонсированный ранее план экономического восстановления Украины объемом $800 млрд предусматривает привлечение для Украины $500 млрд государственного и частного капитала, выделение 100 млрд евро бюджетной поддержки от Евросоюза в рамках следующего долгосрочного бюджета и мобилизацию еще 207 млрд евро инвестиций через финансовые гарантии, сообщило издание Politico.

В распоряжении редакции оказался 18-страничный документ, который определяет видение экономического будущего Украины после завершения Россией полномасштабного вторжения.

Финансовая стратегия рассчитана до 2040 года и прямо исходит из предположения, что гарантии безопасности Украине уже предоставлены.

"Подумайте сами. Если вы пенсионный фонд, у вас есть обязательства перед своими клиентами, пенсионерами. Инвестировать в зону боевых действий почти невозможно", – сказал в среду вице-председатель BlackRock Филипп Гильдебранд в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"План процветания" является частью мирного плана, который США пытаются согласовать между Украиной и Россией.

В документе Вашингтон позиционируется не только как донор, а как стратегический экономический партнер, инвестор и гарант доверия к процессу восстановления.

США пообещали мобилизовать капитал через специальный Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления, однако без указания конкретной суммы. В документе США заявляют о намерении инвестировать в критически важные полезные ископаемые, инфраструктуру, энергетику и технологические проекты в Украине.