"План процветания" Украины предусматривает привлечение $800 млрд после войны – Politico
Анонсированный ранее план экономического восстановления Украины объемом $800 млрд предусматривает привлечение для Украины $500 млрд государственного и частного капитала, выделение 100 млрд евро бюджетной поддержки от Евросоюза в рамках следующего долгосрочного бюджета и мобилизацию еще 207 млрд евро инвестиций через финансовые гарантии, сообщило издание Politico.
В распоряжении редакции оказался 18-страничный документ, который определяет видение экономического будущего Украины после завершения Россией полномасштабного вторжения.
Финансовая стратегия рассчитана до 2040 года и прямо исходит из предположения, что гарантии безопасности Украине уже предоставлены.
"Подумайте сами. Если вы пенсионный фонд, у вас есть обязательства перед своими клиентами, пенсионерами. Инвестировать в зону боевых действий почти невозможно", – сказал в среду вице-председатель BlackRock Филипп Гильдебранд в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"План процветания" является частью мирного плана, который США пытаются согласовать между Украиной и Россией.
В документе Вашингтон позиционируется не только как донор, а как стратегический экономический партнер, инвестор и гарант доверия к процессу восстановления.
США пообещали мобилизовать капитал через специальный Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления, однако без указания конкретной суммы. В документе США заявляют о намерении инвестировать в критически важные полезные ископаемые, инфраструктуру, энергетику и технологические проекты в Украине.
- По данным Financial Times, подписание плана поддержки Украины могло бы уже состояться, если бы не напряженность между ЕС и США по Гренландии.
- Его планировали согласовать на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, но из-за споров пришлось отложить.
