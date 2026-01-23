"План процвітання" України передбачає залучення $800 млрд після війни – Politico

Необхідною умовою для масштабних інвестицій в Україні має бути встановлення миру

Фото: EPA

Анонсований раніше план економічного відновлення України обсягом $800 млрд передбачає залучення для України $500 млрд державного і приватного капіталу, виділення 100 млрд євро бюджетної підтримки від Євросоюзу в межах наступного довгострокового бюджету та мобілізацію ще 207 млрд євро інвестицій через фінансові гарантії, повідомило видання Politico.

В розпорядженні редакції опинився 18-сторінковий документ, який окреслює бачення економічного майбутнього України після завершення Росією повномасштабного вторгнення.

Фінансова стратегія розрахована до 2040 року і прямо виходить із припущення, що гарантії безпеки Україні вже надані.

"Подумайте самі. Якщо ви пенсійний фонд, ви маєте зобов’язання перед своїми клієнтами, пенсіонерами. Інвестувати у зону бойових дій майже неможливо", – сказав у середу віцеголова BlackRock Філіпп Гільдебранд в інтерв’ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"План процвітання" є частиною мирного плану, який США намагаються погодити між Україною та Росією.

У документі Вашингтон позиціонується не лише як донор, а як стратегічний економічний партнер, інвестор і гарант довіри до процесу відбудови.

США пообіцяли мобілізувати капітал через спеціальний Американо-Український інвестиційний фонд відбудови, однак без зазначення конкретної суми. У документі США заявляють про намір інвестувати в критично важливі корисні копалини, інфраструктуру, енергетику та технологічні проєкти в Україні.