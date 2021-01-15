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План спасения США $1,9 трлн и $1400 каждому. Байден рассказал, что сделает с экономикой

15.01.2021, 10:40
План спасения США $1,9 трлн и $1400 каждому. Байден рассказал, что сделает с экономикой - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

Новоизбранный президент США Джо Байден выступил с предложением о новом пакете экономических стимулов на сумму $1,9 трлн. Об этом пишет Аxios.

Стратегия Байдена, получившая название "План спасения Америки" предусматривает деньги на борьбу с распространением вируса, вакцинацию миллионов американцев и оказание прямой помощи людям в виде дополнительных $1400 наличными.

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В своей речи Байден сказал, что COVID-19 и его экономические последствия – две самые большие проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются американцы.

Его предложение по расходам будет разделено на три части: $400 млрд планирует потратить на борьбу с вирусом, $1 трлн хотят выделить в виде прямой помощи семьям и отдельным лицам, еще $440 млрд пойдет на помощь сообществам и предприятиям, наиболее пострадавшим от пандемии.

Эти выплаты включают:

- платежи в размере $1400 для каждого американца, которые должны быть добавлены к чекам на $600, которые Конгресс утвердил в прошлом месяце. Таким образом граждане США получат по $2000;

- повышение страховки по безработице с $300 до $400 в неделю и продление ее до сентября;

- выделение примерно $20 млрд на национальную программу вакцинации и еще $140 млрд на тестирование и другие инвестиции в общественное здравоохранение;

- 14 недель оплачиваемого отпуска для лиц, осуществляющих уход за людьми с симптомами COVID-19;

- повышение минимальной заработной платы в стране до $15 в час, а также отмена минимальной заработной платы и минимальной заработной платы для людей с ограниченными возможностями.

Байден заявил, что он знает, что его предложение "не дешевое", но, по его словам, большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб, причиненный пандемией.

Предложение Байдена будет рассмотрено в законодательном "обычном порядке", ему понадобится 60 голосов в Сенате. Лидеры демократов в Конгрессе США уже поприветствовали программу новоизбранного президента. План также поддержал лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

  • 21 декабря Лидеры палаты представителей и сената США согласовали второй пакет поддержки экономики. Он включал стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США. Выплаты в $600 действующий президент США Дональд Трамп называл "смехотворными" и требовал из увеличить до $2000.
  • 29 декабря палата представителей Конгресса США решила увеличить выплаты американцам до $2000.
  • 8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.

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Наталия Софиенко
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