Американцам выделят по $2000 вместо $600 помощи из-за пандемии

Палата представителей Конгресса США поддержала увеличение размера выплат граждан США, которые выделят в качестве одной из мер поддержки экономики в условиях пандемии, сообщает CNBC.

"За" проголосовали 274 человека, против – 134.

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Теперь законопроект должен рассмотреть сенат, который контролируют представители Республиканской партии. Как пишет Associated Press, результат голосования в сенате "крайне неопределенный". Лидер меньшинства сената Чак Шумер сказал, что будет настаивать на голосовании.

В понедельник, 21 декабря, обе палаты Конгресса США приняли законопроект, который предусматривает выделение $2,3 трлн для поддержки экономики в условиях пандемии. Отдельная часть предусматривала выделение $900 млрд для стимулирования малого бизнеса с помощью программы защиты зарплаты. В частности, увеличивали на $300 еженедельные федеральные выплаты по безработице. Пакет поддержки также включал стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США.

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принятый Конгрессом законопроект. Он назвал $600, которые выделили для каждого американца, смехотворными и попросил Конгресс внести изменения и увеличить $600 – до $2000 или до $4000 для семейной пары.

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Наталия Софиенко

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