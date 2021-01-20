"План спасения США" на $1,9 трлн от Байдена может резко ускорить рост экономики – JPMorgan

Новый пакет экономических стимулов для США на сумму $1,9 трлн, который предложил избранный президент страны Джо Байден, может повысить номинальный ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года. Об этом в комментарии Business Insider сообщил главный глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли.

По его словам, "План спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП. Стратег JPMorgan отметил, что к концу года безработица в США может составить менее 5% (6,7% в декабре).

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До представления плана Байдена в JPMorgan ожидали рост номинального ВВП на 6,4% к концу 2021 года.

Более быстрый экономический рост может стимулировать циклические акции по сравнению с низкорасходными акциями. Это может привести к падению доходности активов в будущем.

"При очень высоких текущих оценках 2021 год уже казался трудным для финансовых активов. В итоге план спасения Байдена, если он будет реализован, может усугубить эти проблемы", – подчеркнул Келли.

В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн – на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.

8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.

15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.

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Александр Мясищев

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