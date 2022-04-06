Плановые поступления в госбюджет сократятся наполовину в апреле – Шмыгаль

Доходы государственного бюджета сократятся наполовину от плановых показателей по итогу апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью британской ВВС.

"В марте наш бюджет выполнен на 95%, но уже в апреле будет только половина от запланированных поступлений", – сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что страна нуждается в финансовой помощи.

Украина получила чуть больше $3 млрд от западных партнеров, но расходы на войну составляют $10 млрд ежемесячно.

"Поэтому каждый день мы говорим с партнерами о новых грантах, кредитах и программах помощи", – добавил премьер.

По данным Государственной казначейской службы, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд грн.

30 марта США пообещали Украине $500 млн прямой бюджетной помощи.

5 апреля Минфин привлек в госбюджет 143 млн евро от продажи военных облигаций.

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Роман Брыль

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