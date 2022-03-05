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Платежная система Payoneer приостановила работу в России

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 20:34
Платежная система Payoneer приостановила работу в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Платежная система Payoneer приняла решение остановить доступ к своим услугам новым клиентам в России из-за военной агрессии на территории Украины, сообщает издание AIN.

Компания также прекратит выполнение своих обязательств с текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России.

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 "Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетия мира в Европе", – сообщили в компании.

В компании также заверили, что гарантируют украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. 

Кроме того, компания также пообещала оказать финансовую помощь в преодолении гуманитарных проблем в Украине.

"Мы также настраиваем нашу платформу таким образом, чтобы клиентам было легче переводить средства организациям, оказывающим помощь Украине", – заявили в компании.

  • Ранее платежные системы Wise и PayPal уже прекратили работу с Россией.

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Наталия Фреик
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агрессия России Payoneer
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