Платежная система Payoneer приостановила работу в России

Платежная система Payoneer приняла решение остановить доступ к своим услугам новым клиентам в России из-за военной агрессии на территории Украины, сообщает издание AIN.

Компания также прекратит выполнение своих обязательств с текущими глобальными партнерами и клиентами, работающими в России.

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"Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетия мира в Европе", – сообщили в компании.

В компании также заверили, что гарантируют украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире.

Кроме того, компания также пообещала оказать финансовую помощь в преодолении гуманитарных проблем в Украине.

"Мы также настраиваем нашу платформу таким образом, чтобы клиентам было легче переводить средства организациям, оказывающим помощь Украине", – заявили в компании.

Ранее платежные системы Wise и PayPal уже прекратили работу с Россией.

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Наталия Фреик

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