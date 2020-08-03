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Платежный баланс в июне сведен в "плюс"

03.08.2020, 11:40
Платежный баланс в июне сведен в
Фото: depositphotos.com

Профицит текущего счета платежного баланса в июне 2020 года составил $773 млн, сообщили в пресс-службе НБУ.

В тоже время, в июне прошлого года был зафиксирован дефицит платежного баланса в размере $783 млн.  

Экспорт товаров в июне 2020 года уменьшился на 7,1% (в мае - на 23,7%), импорт товаров продолжал сокращаться более высокими темпами - 17,2% (в мае – 35,2%).

В январе-июне 2020 года профицит текущего счета составил $6,7 млрд, или 10,1% от ВВП. Для сравнения - в январе - июне 2019 года дефицит составлял $1,9 млрд долларов, или 2,9% от ВВП.

Сергей Чигирь
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