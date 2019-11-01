Платежный баланс в сентябре сведен с профицитом

В сентябре 2019 года профицит сводного платежного баланса Украины составил $60 млн, по сравнению с дефицитом $582 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

За девять месяцев профицит сводного платежного баланса составил $2,2 млрд (дефицит $418 млн за девять месяцев 2018 года).

За январь-сентябрь 2019 года дефицит текущего счета составил $2,7 млрд ($3,4 млрд за девять месяцев прошлого года).

За отчетный период чистый приток средств по финансовому счету составил $4,9 млрд, за январь-сентябрь прошлого года - $3 млрд.

По состоянию на 1 октября 2019 года объем международных резервов Украины составил $21,4 млрд. В НБУ отмечают, что этот объем обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

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