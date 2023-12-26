Платные камеры в СИЗО собрали более 20 млн грн — Минюст

Цены на платные камеры — от 4000 грн в месяц

Фото: Минюст/Facebook

За два года функционирования пилотного проекта "Платные камеры в СИЗО" поступило 21 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

За эти деньги ремонтируются бесплатные камеры в следственных изоляторах.

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Платная камера выглядит лучше и содержит небольшое количество бытовой техники: чайник, холодильник, микроволновку. За эту технику человек и платит.

Камеры с улучшенными условиями пребывания открыто в 28 СИЗО по всей Украине. Цены на них колеблются в среднем от 4000 грн до 14 000 грн в месяц.

Самые высокие цены в Киеве – в Лукьяновском СИЗО – 2000 грн в сутки.

Минюст запустил проект платных камер в мае 2021 года. При внедрении проекта министерство учитывало опыт американских частных тюрем.

Также в Минюсте сообщили, что средняя заработная плата осужденных выросла на 16% в 2023 году по сравнению с прошлым годом.

18 апреля 2021 глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО. 8 мая 2021 года в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. В октябре 2021 года в Лукьяновское СИЗО провели интернет.

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