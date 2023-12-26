Платні камери у СІЗО зібрали понад 20 млн грн — Мін'юст

Ціни на платні камери – від 4000 грн на місяць

Фото: Мін'юст/Facebook

За два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" надійшло 21 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

За ці гроші ремонтуються безплатні камери у слідчих ізоляторах.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Платна камера має кращий вигляд і містить невелику кількість побутової техніки: чайник, холодильник, мікрохвильову піч. За цю техніку людина й платить.

Камери з покращеними умовами перебування відкрито у 28 СІЗО у всій Україні. Ціни на них коливаються в середньому від 4000 грн до 14 000 грн на місяць.

Найвищі ціни у Києві – у Лук'янівському СІЗО – 2000 грн на добу.

Мін'юст запустив проєкт платних камер у травні 2021 року. Під час запровадження проєкту міністерство враховувало досвід американських приватних в'язниць.

Також у Мін'юсті повідомили, що середня заробітна плата засуджених зросла на 16% у 2023 році проти минулого року.

18 квітня 2021 року голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що створення платних камер має стати одним із джерел фінансування покращення загальних умов у СІЗО. 8 травня 2021 року у Лук'янівському СІЗО у Києві відкрилися чотири платні камери. У жовтні 2021 року в Лук'янівському СІЗО провели інтернет.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube