"Площадки Яценко" закроют. Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада 5 декабря проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №2047-д, который позволит ликвидировать электронные площадки-посредники по оценке и регистрации недвижимости.

Согласно принятому документу:

- с 31 января 2020 года все авторизованные электронные площадки (известные как "площадки Яценко") будут отключены от Единой базы данных отчетов об оценке;

- с 1 июля 2020 в Единой базе можно будет в электронном виде определить оценочную и/или рыночную стоимость недвижимости и автоматически сформировать электронную справку о такой стоимости;

- к 1 июля 2020 года права интеллектуальной собственности на Единую базу данных отчетов об оценке (включая все ее составные части, в том числе ее программное обеспечение) получит государство.

При этом, как отмечается в пояснительной записке к документу, собственник имущества сможет самостоятельно рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы, а к оценщику будет обращаться, если не согласится с результатами автоматической оценки.

Нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости. Информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой, а отчеты будут храниться в ней в электронной форме.

Справка об оценочной стоимости будет стоить 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а регистрация отчета об оценке - 10% от той же суммы (в сумме - около 300 грн). Деньги будут направляться в госбюджет.

12 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2047-д в первом чтении и за основу.

в первом чтении и за основу. 18 октября состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором депутаты от Слуги народа "провалили" голосование за проект №2047-д. После этого их начали подозревать в получении взяток за отказ в поддержке законопроекта.

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