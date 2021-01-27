150 000 грн на свое дело: Кабмин попробует удержать заробитчан дома

Кабинет министров одобрил законодательную инициативу о выделении грантов на открытие собственного бизнеса трудовыми мигрантами. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.

"Трудовые мигранты смогут получить грантовую помощь на собственное дело. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагаем на рассмотрение Верховной Раде", – написал премьер.

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Согласно документу, трудовой мигрант, который вернулся в Украину и хочет открыть собственный бизнес, может взять на эти нужды 150 000 грн.

Но есть условие: будущий предприниматель должен инвестировать в бизнес собственные деньги, не меньшие, чем размер гранта.

На открытие своего бизнеса трудовыми мигрантами Кабмин предложил выделить из государственного бюджета 108 млн грн. Таким образом, правительственные гранты могут получить 720 человек.

"Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и в новые рабочие места для украинцев", – резюмировал Денис Шмыгпль.

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Роман Брыль

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