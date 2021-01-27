150 000 грн на свое дело: Кабмин попробует удержать заробитчан дома
Кабинет министров одобрил законодательную инициативу о выделении грантов на открытие собственного бизнеса трудовыми мигрантами. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.
"Трудовые мигранты смогут получить грантовую помощь на собственное дело. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагаем на рассмотрение Верховной Раде", – написал премьер.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Согласно документу, трудовой мигрант, который вернулся в Украину и хочет открыть собственный бизнес, может взять на эти нужды 150 000 грн.
Но есть условие: будущий предприниматель должен инвестировать в бизнес собственные деньги, не меньшие, чем размер гранта.
На открытие своего бизнеса трудовыми мигрантами Кабмин предложил выделить из государственного бюджета 108 млн грн. Таким образом, правительственные гранты могут получить 720 человек.
"Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и в новые рабочие места для украинцев", – резюмировал Денис Шмыгпль.
- 16 июня 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".
- 15 июля Национальный банк Польши сообщил, что в период 2013- 2018 годов рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%. Аккумулятивным итогом вклад украинских заробитчан составил 13% прироста ВВП Польши за данный период.
- В сентябре 2020 года работающие за границей украинцы перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($ 1,04 млрд).
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии