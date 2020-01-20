Подготовка к "сплиту". Что изменится в структуре НБУ

Национальный банк Украины оптимизировал структуру под новые функции в пределах проекта "сплит": созданы два новых департамента, обновлена действующая структура НБУ, а также полностью обновлена структура департамента лицензирования.

Как сообщает пресс-служба НБУ, эти изменения должны обеспечить выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые НБУ получит с 1 июля от Нацкомфинуслуг в рамках проекта "сплит".

Два новых департамента (методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений в блоке "Монетарная стабильность" и надзора за страховыми рынком в блоке "Пруденциальный надзор") до 1 июля будут заниматься разработкой законодательных предложений по эффективной преемственности функций от Нацкомфинуслуг.

После 1 июля Департамент надзора за страховым рынком будет отвечать за пруденциальный надзор за страховыми компаниями, перестраховщиками и страховыми посредниками, а Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений - за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов по регулированию небанковского рынка.

Что касается обновления ​​действующей структуры Нацбанка, то в Департаменте надзора за финансовыми учреждениями (ранее - Департамент банковского надзора) создано Управление надзора за небанковскими кредитными учреждениями и Управление надзора за финансовыми компаниями, а в структуре Департамента выездных проверок (ранее - Департамент выездных проверок банков) создано Управление проверок небанковских финансовых учреждений.

В обновленном Департаменте лицензирования теперь четыре управления: лицензирование кредитных учреждений, страховых компаний, финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление, а также отдел лицензирования платежных услуг.

В НБУ обещают, что в ближайшее время объявят конкурс на руководителей новых подразделений и другие вакантные должности.

Закон о сплите предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).