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Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 млн евро помощи

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 09:45
Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 млн евро помощи - Фото
Каховская ГЭС (Фото: Facebook Укргидроэнерго)

Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию – Россия должна понести ответственность", – написал Шмыгаль.

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Он отметил, что "вместе с нашими партнерами готовим решения и санкции".

  • Украина обратилась в Евросоюз, чтобы тот помог с ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.
  • О помощи Украине для ликвидации последствий подрыва уже объявили Литва, Германия, Австрия и Франция.
Наталия Софиенко
помощьЛатвиядамбакаховская гэс
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