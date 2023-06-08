Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 млн евро помощи
08.06.2023, 09:45
Каховская ГЭС (Фото: Facebook Укргидроэнерго)
Латвия предоставляет Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию – Россия должна понести ответственность", – написал Шмыгаль.
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Он отметил, что "вместе с нашими партнерами готовим решения и санкции".
- Украина обратилась в Евросоюз, чтобы тот помог с ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.
- О помощи Украине для ликвидации последствий подрыва уже объявили Литва, Германия, Австрия и Франция.
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