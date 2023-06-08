Підрив Каховської ГЕС: Латвія надає Україні 200 млн євро допомоги

Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У розмові з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем я подякував за допомогу і спільну позицію – Росія має понести відповідальність", – написав Шмигаль.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Він зазначив, що "разом із нашими партнерами готуємо рішення та санкції".