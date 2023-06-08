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Підрив Каховської ГЕС: Латвія надає Україні 200 млн євро допомоги

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 09:45
Підрив Каховської ГЕС: Латвія надає Україні 200 млн євро допомоги - Фото
Каховська ГЕС (Фото: Facebook Укргідроенерго)

Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У розмові з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем я подякував за допомогу і спільну позицію – Росія має понести відповідальність", – написав Шмигаль.

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Він зазначив, що "разом із нашими партнерами готуємо рішення та санкції".

  • Україна звернулася до Євросоюзу, аби той допоміг з ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області.
  • Про допомогу Україні для ліквідації наслідків підриву вже оголосили Литва, Німеччина, Австрія та Франція.
Наталія Софієнко
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