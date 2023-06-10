Подрыв Каховской ГЭС: ориентировочная сумма ущерба окружающей среде превысила 55 млрд грн
10.06.2023, 15:56
Взорванная дамба Каховской ГЭС (Фото - Telegram Каховская ГЭС штаб info)
Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде от подрыва Каховской ГЭС превысила 55 млрд грн. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Ситуация в национальных парках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона. Вода из Каховского водохранилища затопила Нацпарк "Нижнеднепровский".
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Продолжается обмеление акватории в Нацпарках "Великий Луг" – на 4,2 метра, "Каменская Сечь" – на 6 метров.
Кроме того, оккупированным Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод.
Также из-за подрыва плотины подтопило около 1 200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.
- Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления.
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