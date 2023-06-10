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Подрыв Каховской ГЭС: ориентировочная сумма ущерба окружающей среде превысила 55 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 15:56
Подрыв Каховской ГЭС: ориентировочная сумма ущерба окружающей среде превысила 55 млрд грн - Фото
Взорванная дамба Каховской ГЭС (Фото - Telegram Каховская ГЭС штаб info)

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде от подрыва Каховской ГЭС превысила 55 млрд грн. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Ситуация в национальных парках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона. Вода из Каховского водохранилища затопила Нацпарк "Нижнеднепровский".

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Продолжается обмеление акватории в Нацпарках "Великий Луг" – на 4,2 метра, "Каменская Сечь" – на 6 метров.

Кроме того, оккупированным Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод.

Также из-за подрыва плотины подтопило около 1 200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Читайте также: ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Наталия Софиенко
экоцидкаховская гэс
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