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Підрив Каховської ГЕС: орієнтовна сума збитків довкіллю перевищила 55 млрд грн

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 15:56
Підрив Каховської ГЕС: орієнтовна сума збитків довкіллю перевищила 55 млрд грн - Фото
Висаджена дамба Каховської ГЕС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

Орієнтовна сума збитків довкіллю від підриву Каховської ГЕС перевищила 55 млрд грн. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Ситуація в національних парках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища затопила Нацпарк "Нижньодніпровський".

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Продовжується обміління акваторії у Нацпарках "Великий Луг" — на 4,2 метри, "Камʼянська Січ" — на 6 метрів.

Крім того, окупованим Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Також через підрив греблі підтопило близько 1 200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Читайте також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Наталія Софієнко
каховська гесекоцидзбитки довкіллю
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