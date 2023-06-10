Підрив Каховської ГЕС: орієнтовна сума збитків довкіллю перевищила 55 млрд грн

Орієнтовна сума збитків довкіллю від підриву Каховської ГЕС перевищила 55 млрд грн. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Ситуація в національних парках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища затопила Нацпарк "Нижньодніпровський".

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Продовжується обміління акваторії у Нацпарках "Великий Луг" — на 4,2 метри, "Камʼянська Січ" — на 6 метрів.

Крім того, окупованим Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Також через підрив греблі підтопило близько 1 200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.

Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС – Центр спротиву.

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