Підрив Каховської ГЕС: орієнтовна сума збитків довкіллю перевищила 55 млрд грн
10.06.2023, 15:56
Висаджена дамба Каховської ГЕС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)
Орієнтовна сума збитків довкіллю від підриву Каховської ГЕС перевищила 55 млрд грн. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Ситуація в національних парках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища затопила Нацпарк "Нижньодніпровський".
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Продовжується обміління акваторії у Нацпарках "Великий Луг" — на 4,2 метри, "Камʼянська Січ" — на 6 метрів.
Крім того, окупованим Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.
Також через підрив греблі підтопило близько 1 200 гектарів території Кінбурнського півострова.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- 8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.
- Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС – Центр спротиву.
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