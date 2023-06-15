Подрыв россиянами Каховской ГЭС повлияет на инфляцию в Украине
Уничтожение россиянами Каховской гидроэлектростанции повлияет на уровень инфляции в Украине, заявил Национальный банк.
Министерство аграрной политики ранее заявило, что после подрыва ГЭС проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве юга Украины. Чтобы восстановить орошение, потребуется от трех до семи лет.
"Чтобы оценить долгосрочные перспективы, нужно немного времени и больше аналитики. Выводы и развернутый анализ будут предоставлены в нашем июльском макропрогнозе", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Он добавил, что беспрецедентный разрушительный масштаб этой катастрофы может стать "достаточным аргументом, чтобы расширить возможные направления международной поддержки".
Необходимости для пересмотра экономического прогноза из-за подрыва Каховской ГЭС в НБУ пока не видят.
"Мы с самого начала строили наши прогнозы на достаточно консервативных предположениях, учитывали, что война тем или иным образом будет отражаться на украинских производителях. Поэтому пока необходимость пересмотра этого прогноза по ВВП достаточно умеренная", – сказал заместитель Пышного Сергей Николайчук.
- Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
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