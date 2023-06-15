Підрив росіянами Каховської ГЕС вплине на інфляцію в Україні

Знищення росіянами Каховської гідроелектростанції вплине на рівень інфляції в Україні, заявив у четвер Національний банк.

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За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 відсоткового пункту через ускладнення роботи низки підприємств і часткову втрату врожаю, передусім овочів.

Через затоплення та осушення полів під ризиком опинилися від 10% до 14% урожаю овочів в постраждалих регіонах.

Міністерство аграрної політики раніше заявило, що після підриву ГЕС проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві півдня України. Щоб відновити зрошування, потрібно буде від трьох до семи років.

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"Щоб оцінити довгострокові перспективи, потрібно трохи часу і більше аналітики. Висновки і розгорнутий аналіз будуть надані в нашому липневому макропрогнозі", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Він додав, що безпрецедентний руйнівний масштаб цієї катастрофи може бути "достатнім аргументом, щоб розширити можливі напрямки міжнародної підтримки".

Необхідності для перегляду економічного прогнозу через підрив Каховської ГЕС у НБУ поки що не бачать.

"Ми з самого початку будували наші прогнози на досить консервативних припущеннях, враховували, що війна тим чи іншим чином відображатиметься на українських виробниках. Тому поки що необхідність перегляду цього прогнозу по ВВП є досить помірною", – сказав заступник Пишного Сергій Ніколайчук.