Пограничников пытались подкупить более 1000 раз за время военного положения — ГПСУ
Сотрудников Государственной пограничной службы пытались подкупить 1060 раз с начала введения военного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Общая сумма предложенных взяток — почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте.
Только за апрель этого года пограничникам 50 раз предлагали неправомерную выгоду на сумму 660 000 грн.
Большинство попыток подкупа пограничников пытались осуществить мужчины призывного возраста – граждане Украины, которые пытались выехать за границу, подтверждают в Госпогранслужбе.
В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом ГПСУ антикоррупционного законодательства. О выявленных правонарушениях проинформирована Нацполиция.
В пограничной службе напоминают, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.
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