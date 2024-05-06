Пограничников пытались подкупить более 1000 раз за время военного положения — ГПСУ

В большинстве случаев пограничникам предлагали взятки мужчины призывного возраста, которые пытались выехать за границу

Фото: ГПСУ/Facebook

Сотрудников Государственной пограничной службы пытались подкупить 1060 раз с начала введения военного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Общая сумма предложенных взяток — почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте.

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Только за апрель этого года пограничникам 50 раз предлагали неправомерную выгоду на сумму 660 000 грн.

Большинство попыток подкупа пограничников пытались осуществить мужчины призывного возраста – граждане Украины, которые пытались выехать за границу, подтверждают в Госпогранслужбе.

В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом ГПСУ антикоррупционного законодательства. О выявленных правонарушениях проинформирована Нацполиция.

В пограничной службе напоминают, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.

24 апреля 2024 года Верховная Рада увеличила численность пограничников на 15 000 человек. ГПСУ: Нужно для защиты границы.

2 мая представитель Госпогранслужбы заявил, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

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