Прикордонників намагалися підкупити понад 1000 разів за час воєнного стану — ДПСУ

У більшості випадків прикордонникам пропонували хабарі чоловіки призовного віку, які намагалися виїхати за кордон

Фото: ДПСУ/Facebook

Співробітників Державної прикордонної служби намагалися підкупити 1060 разів від початку запровадження воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Загальна сума запропонованих хабарів — майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.

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Лише за квітень цього року прикордонникам 50 разів пропонували неправомірну вигоду на суму 660 000 грн.

Більшість спроб підкупу прикордонників намагалися здійснити чоловіки призовного віку – громадяни України, які намагалися виїхати за кордон, підтверджують у Держприкордонслужбі.

У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом ДПСУ антикорупційного законодавства. Про виявлені правопорушення поінформовано Нацполіцію.

У прикордонній службі нагадують, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції чи отримання неправомірної вигоди посадовцем є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.

24 квітня 2024 року Верховна Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб. ДПСУ: Потрібно для захисту кордону.

2 травня представник Держприкордонслужби заявив, що до правил перетину кордону можуть бути внесені зміни.

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