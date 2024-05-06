Прикордонників намагалися підкупити понад 1000 разів за час воєнного стану — ДПСУ
Співробітників Державної прикордонної служби намагалися підкупити 1060 разів від початку запровадження воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Загальна сума запропонованих хабарів — майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті.
Лише за квітень цього року прикордонникам 50 разів пропонували неправомірну вигоду на суму 660 000 грн.
Більшість спроб підкупу прикордонників намагалися здійснити чоловіки призовного віку – громадяни України, які намагалися виїхати за кордон, підтверджують у Держприкордонслужбі.
У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом ДПСУ антикорупційного законодавства. Про виявлені правопорушення поінформовано Нацполіцію.
У прикордонній службі нагадують, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції чи отримання неправомірної вигоди посадовцем є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.
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