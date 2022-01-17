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Полмиллиарда гривень на книги. Куда еще украинцы тратят "ковидную" тысячу

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 15:10
Полмиллиарда гривень на книги. Куда еще украинцы тратят
Фото: depositphotos.com

За четыре недели действия программы "єПідтримка" 7,2 млн украинцев подали заявки в Дии на получение госпомощи в 1000 грн и уже выплачено 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили, сообщает пресс-служба министерства экономки. 

Больше всего средств из господдержки вакцинированным украинцы потратили на книги – 480 млн грн. 

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Далее следуют кинотеатры – 386 млн грн, театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн, железнодорожные и авиа билеты – 180 млн грн, спортивные залы – 146 млн грн. 

По подсчетам Центра экономической стратегии, с момента введения "єПідтримки", продажи книг в Украине выросли на 30%, а до конца действия программы украинские издательства могут получить 760 млн грн.  

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В Минэкономики напоминают, что со второй половины января 2022 года программа "єПідтримка" будет расширена – украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства на приобретение лекарств. 

На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате.  

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Роман Брыль
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